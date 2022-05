Sicredi está entre as dez maiores gestoras de fundos de renda fixa do país em ranking Top Asset

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, conquistou a 7ª posição entre as melhores gestoras de fundos de renda fixa, no ranking “Top Asset”, da revista Investidor Institucional.

A 49ª edição do Top Asset, publicada no último mês de abril, teve como base o período de 12 meses, finalizado em dezembro de 2021. Os fundos de renda fixa do Sicredi ficaram na 7ª colocação do ranking, com R$ 34.816,84 milhões. A publicação destaca a capilaridade do sistema cooperativo, que conta com 2,2 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas no país.

Para Ricardo Sommer, diretor da Sicredi Asset, o crescimento da instituição na categoria se deve ao trabalho de confiança e comprometimento com os associados. “O mais importante para nós é gerar retorno para nosso investidor. O objetivo e principal foco do time é oferecer as melhores opções de investimentos, indicando possíveis riscos e orientando para as melhores oportunidades”, destaca o executivo.

O Sicredi ficou na 13ª posição no ranking geral da revista, com R$ 53.862,68 milhões sob gestão. A Sicredi Asset é classificada como “Forte” pelo rating de gestoras da Fitch, que mensura todos os aspectos relacionados à atividade de gestão, com critérios globais de avaliação.

