Sicredi lança máquina de pagamento Smart

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil – anuncia o lançamento da Máquina Smart, uma nova opção dentro do portfólio de produtos e serviços financeiros que disponibiliza. Com o lançamento, os associados terão acesso a um modelo completo de máquina de cartões e contarão com diversas funcionalidades em um único dispositivo.

A Máquina Smart do Sicredi possui recursos como display touch, câmera integrada, pagamento por aproximação (NFC), conexão Wi-Fi e por chip. Além disso, é possível habilitar outras funcionalidades por meio da aquisição de aplicativos homologados que possibilitam, por exemplo, emissão de notas fiscais, tíquetes de eventos, gerenciamento de estoque e leitura de códigos de barras.

“Esse modelo de maquininha, em função da capacidade de operar diversos recursos, possibilita que a gestão seja feita pelo dispositivo, agregando ainda a emissão de notas fiscais notas fiscais de forma rápida e prática. São diferentes recursos desenvolvidos para que os associados escolham aqueles que melhor atendam às necessidades do seu negócio”, diz Felipe

Sessin, superintendente de Pessoa Jurídica do Sicredi.

O lançamento da Máquina Smart do Sicredi ocorreu após a realização de um projeto-piloto com as cooperativas do Sicredi. “Nossas máquinas de cartão tradicionais continuarão disponíveis, no entanto a Máquina Smart do Sicredi oferece uma nova opção com funcionalidades adicionais, atendendo às demandas de um mercado em constante evolução e de um negócio que necessite mais flexibilidade e integração”, conclui Sessin.

Após contratar o serviço da Máquina Smart do Sicredi, os associados têm a possibilidade de contratar aplicativos através da loja de apps escolhendo conforme necessidade e funcionalidades desejadas. A maquininha tem ampla aceitação com mais de 30 bandeiras, incluindo as principais bandeiras de débito, crédito, voucher, carteiras digitais e pix. Além disso, há a possibilidade de pronta entrega da máquina Smart nas agências do Sicredi, conforme disponibilidade de cada cooperativa, bem como a garantia de manutenção em suporte remoto por meio da central de atendimento do Sicredi.

O Sicredi superou recentemente a marca de 1 milhão de associados PJ, sendo que 22% são microempreendedores individuais (MEI), 73% micro e pequenas empresas e 5% médias e grandes.

Saiba mais em www.sicredi.com.br/site/maquina-cartoes-smart.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube