Sicredi registra crescimento expressivo em consórcios e alcança R$ 50 bi em créditos

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9 milhões de associados, vem se destacando no mercado de consórcios e acaba de alcançar a marca de R$ 50 bilhões em créditos sob gestão. Só em 2024, a instituição atingiu R$ 14,8 bilhões na comercialização desse produto, apresentando um crescimento de 31,9% em comparação ao ano anterior.

O desempenho do Sicredi supera o avanço de 19% registrado pelo mercado no mesmo período, segundo dados da Associação Brasileira de Consórcios (ABAC). Esse crescimento expressivo consolida o Sicredi como a 7ª maior administradora de consórcios do Brasil em cotas sob gestão.

O número de participantes ativos também cresceu de forma significativa, alcançando 392 mil consorciados, o que representa um aumento de 20% no último ano — enquanto o mercado geral registrou crescimento de 9%. Além disso, o ticket médio das operações subiu 7,5%, atingindo o valor de R$ 109 mil, com destaque para o segmento de serviços, que teve avanço de 20,6%.

O resultado positivo evidencia a diversidade do portfólio oferecido pelo Sicredi para os segmentos Agro, Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ). Esse portfólio inclui consórcios para automóveis, imóveis, tratores, serviços, entre outras soluções, com taxas justas, alto índice de contemplação, isenção de taxa de adesão, parcelas sem juros e contratação 100% digital.

“O consórcio é uma solução alinhada aos princípios do cooperativismo, promovendo planejamento, educação financeira e acesso facilitado a bens e serviços com taxas justas. Nosso crescimento demonstra que estamos no caminho certo”, destaca Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

Consórcio

O consórcio, assim como o cooperativismo, tem como base a união de pessoas em prol de um objetivo comum. É uma modalidade de acesso ao crédito na qual o consorciado, junto à administradora, planeja a aquisição de bens ou serviços no médio e longo prazo.

Entre as vantagens do consórcio estão a liberdade de escolha — ao ser contemplado, o participante pode optar pelo bem ou serviço que melhor atenda às suas necessidades, respeitando a categoria do grupo. O consórcio também contribui para a organização financeira e é uma alternativa planejada para a realização de sonhos, como a aquisição de um bem. Outro benefício é a comodidade, com parcelas debitadas automaticamente na conta corrente e a possibilidade de acompanhar detalhes do grupo, sorteios e realizar lances por meio do aplicativo de consórcios.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e o desenvolvimento das regiões onde atua. Seu modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.



