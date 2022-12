Siena tem porta arrancada em acidente na região Central

Na manhã desta terça-feira(27), um violento acidente no cruzamento das vias Doutor Quintana com Marquês do Alegrete, resultou em danos de grande monta, em ambos veículos. Contudo, a porta do Siena foi arrancada.

De acordo com os condutores, o motorista da Hilux estava na Doutor Quintana e o Siena(táxi), seguia em direção a Rua Dos Andradas, pela preferencial.

Ao avançar a via, a caminhonete bateu na porta do carona, do táxi, e o airbag acionou. Não houve feridos.

O acidente foi no cruzamento das ruas Marquês do Alegrete com Doutor Quintana, Centro, em Alegrete.