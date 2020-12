Sim, Alegrete vai ter a campanha Cartinha ao Papai Noel

Uma grande parceria entre FNP Alegrete, Posto São Cristovão e Pizzaria Ricci, vai possibilitar que crianças em vulnerabilidade social recebam o tão presente natalino.

A ideia dos empresários surgiu após a notícia veiculada pelo PAT, de que os Correios não iriam realizar sua tradicional campanha de final de ano.

Essas empresas genuinamente alegretense irão receber a partir de hoje, as cartinhas e direcionar ao Papai Noel para que as crianças recebam seus presentes neste natal atípico.

Numa elogiada iniciativa, o trio de empresas vai receber cartinhas para o Papai Noel, SIM. FNP – Frango no Potchê , Ricci Pizzaria e Posto São Cristóvão, já estão com postos de coleta para receber as cartinhas e entregar os presentes das crianças de até 10 anos neste natal 2020.

E além de toda essa logística, a colaboração dos Padrinhos e Madrinhas vai render um voucher para utilizar nas empresas organizadoras da campanha.

A ideia dos empresários Júnior Cortelini, Everton Costa e Leonardo Prodócimo é fazer o Natal dessas crianças do Alegrete mais feliz.

É imprescindível o endereço e o local nas cartinhas que deverão ser entregues no Posto São Cristóvão, situado na Rua Venâncio Aires 12, até o dia 15 de dezembro.

Júlio Cesar Santos