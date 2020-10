Simers faz ação diferenciada no aniversário de Alegrete

No aniversário da cidade de Alegrete, comemorado neste domingo (25 de outubro), o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promoveu uma ação diferenciada para exaltar a importância de preservar a vida, com hábitos de higienização, especialmente neste período de pandemia do coronavírus. A entidade médica instalou, na Santa Casa de Alegrete, um dispenser de álcool em gel, como forma de contribuir no combate à pandemia da Covid-19 e fortalecer a campanha “Consciência”, lançada para reforçar a importância da prevenção contra doenças através da higienização das mãos.

O presidente da entidade médica, Marcelo Matias, explica que, neste ano, todas as comemorações de aniversário dos municípios estão sendo diferentes. “O Simers, de forma prática, presenteia os médicos, os profissionais da saúde e a população com dispenser de álcool gel, disponíveis na entrada de alguns hospitais, para passar uma mensagem prática sobre o desejo de que todos tenham cuidados com a saúde e muitos anos de vida”, salientou o dirigente.

A diretora de Interior, Daniela Alba, ressaltou que a cidade de Alegrete tem um significado especial para o Simers. “Além da qualidade dos seus profissionais, esse município é um importante formador de profissionais qualificados na área da Medicina”, afirmou.