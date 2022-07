Simers se posiciona sobre a suspensão de internações pediátricas na Santa Casa de Uruguaiana

A nota foi após o anúncio de que foram suspensas as internações pediátricas na Santa Casa de Uruguaiana. Uma das alegações é a falta de médicos na área.

Eis a nota:

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), entidade representativa dos profissionais médicos que atuam na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, vem esclarecer o posicionamento adotado pela categoria de médicos pediatras que atuam e atuavam na instituição hospitalar:

1 – Quatro médicos pediatras e um médico clínico geral que atuavam na instituição pediram desligamento nos cinco primeiros meses do ano, sendo um em março, outro em maio e outros em junho deste ano. Ficaram atuando somente uma pediatra e um médico clínico. Os médicos pediram demissão em decorrência de sobrecarga de trabalho e em função das condições de trabalho, como a falta de medicamentos (antibióticos pediátricos). Além disso, outro fator que motivou a decisão, foram os baixos salários e os constantes atrasos;

2 – Médicos que atuam ou atuaram na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana cobram pagamentos atrasados da instituição nos anos de 2017 e 2018;

3 – Durante audiência promovida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), na última quarta-feira, 6, a administração da Santa Casa ofereceu um acréscimo de 40% no valor do plantão e queria uma definição naquele momento, algo que somente pode ser aprovado mediante assembleia dos profissionais;

4 – A entidade médica do Estado segue buscando uma decisão de consenso que atendam os interesses da categoria e que não interfiram no atendimento à população e pede mais transparência e valorização dos médicos por parte dos gestores da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.

Marcos Roviski

Presidente do Simers

Dr Luiz Alberto Grossi

Diretor de Interior do Simers