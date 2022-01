Sinais positivos para retomada dos eventos em 2022

Um dos setores mais afetados pela pandemia começou a dar sinal no final de 2021. Os eventos sejam eles públicos ou privados ganham força e a retomada é só questão de iniciar 2022.

O segmento de eventos e feiras, um dos mais prejudicados pela pandemia de covid-19, já vê sinais positivos, com retomada de emprego e da atividade e previsão de aceleração, em 2022.

Segundo entidades setoriais, as medidas preventivas contra o novo coronavírus chegaram a atingir 97% deste setor que é responsável por 4,32% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país).

De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), esta área permite movimentação anual de R$ 270 bilhões, nas mais de 590 mil atividades que promove a cada ano no país.

Estima-se, que com a paralisação 97% do setor em 2020 foi atingido, com cerca de 350 mil eventos cancelados e o ramo deixou de faturar, ao menos, R$ 90 bilhões. Em 2021, mais de 530 mil eventos deixaram de ser realizados revelou o presidente da Abrape, Doreni Caramori Júnior, referindo-se a eventos como shows, festas, congressos, rodeios, teatro, eventos esportivos e sociais.

Em 2022, a perspectiva é que 100% da programação de eventos seja retomada. Alguns shows organizados por produtores em eventos particulares devem agitar a 3ª Capital Farroupilha já no início de 2022.

Em janeiro a cidade terá o EFIPAN e a Campereada Internacional, dois eventos que abrangem milhares de pessoas. Eventos que agregam bom público e devem movimentar a cidade. O carnaval que em 2022 cai numa terça-feira (1º), em março ficará mais um ano na saudade da comunidade. A pandemia parece ter sepultado uma das maiores festas populares do país. Em Alegrete, 2014 foi o último carnaval de rua da cidade. Oito anos sem as festas de momo na cidade e nada se fez para ao menos tentar o retorno da festa.

A cidade terá o retorno dos tradicionais rodeios e a continuação das edições do Brick da Praça. A Semana Farroupilha deve aquecer as festividades do Dia do Gaúcho. Feira do Livro, Festival Alegretense da Canção são eventos que devem ganhar mais força em 2022. Outro evento que muda a rotina da cidade em julho, será mais uma edição do Efipan, em pleno inverno gaúcho. Os eventos agropecuários retornam com força em 2022, feiras, exposições e remates devem voltar à integralidade.

É importante ressaltar que toda essa retomada só será possível de acordo com a monitoração dos casos de covid-19, surto de gripe e variantes.

Foto: Alisson Machado