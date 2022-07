Sinaleiras de pedestres foram desativadas

Com a previsão de abertura do calçadão, uma das primeiras medidas foi desativar as sinaleiras de pedestres- uma na Getúlio Vargas e outra na Andradas, ambas nas pontas do calçadão.

O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, diz que será principalmente pela abertura do calçadão, com a rua no meio do passeio e, também porque aqui não funcionou e que estas sinaleiras de pedestres servem mais onde tem muito fluxo de pedestres em cidades grandes.

O trânsito, com a abertura do calçadão, a princípio vai fluir da praça Getúlio Vargas para a Rua General Sampaio.

Alguns acham que desativar a sinaleira de pedestres da ponta do calçadão, com a Andradas foi mais perigoso, porque ali tem muito fluxo de veículos e pedestres.