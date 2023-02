Sindicalistas de Alegrete participam de seminário de negociação coletiva

No último dia 15 de fevereiro de 2023, sindicalistas do ramo da alimentação estiveram reunidos tratando da negociação coletiva para a categoria.

O encontro foi realizado na Sociedade Italiana da Cidade de Estrela, e contou com a presença do economista do DIEESE Ricardo Franzoi, dirigentes dos sindicatos de trabalhadores do ramo da alimentação do Rio Grande do Sul ligados a FIEICA/RS – Federação Intermunicipal dos empregados em indústrias e cooperativas de alimentação do Rio Grande do Sul.

O principal objetivo do seminário foi reunir líderes sindicais para preparação da campanha salarial 2023. De Alegrete estiveram presentes o presidente do STIAA – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, Marcos Rosse, e o diretor sindical Eneir de Ávila.

Rosse salientou que tiveram grandes avanços que vão pautar a negociação coletiva e destacou a importância do momento. “Viemos aqui na luta do direito dos trabalhadores. Sempre em busca de melhorias para a categoria. Agora é trabalhar em cima dos pontos da campanha salarial deste ano”, frisou o presidente dos trabalhadores do ramo da alimentação em Alegrete.

