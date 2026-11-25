A sindicância instaurada para apurar a ocorrência envolvendo a Guarda Municipal na Estação Rodoviária de Alegrete foi concluída e encaminhada ao prefeito Jesse Trindade. Conforme informações obtidas pela reportagem, tudo indica que o procedimento deverá resultar na exoneração do diretor da mobilidade urbana da SSPMC, tenente Nei Machado. O relatório apresentado ao chefe do Executivo aponta nesse sentido, embora a decisão ainda não tenha sido oficialmente anunciada pela Prefeitura.

O procedimento administrativo foi instaurado em 22 de setembro de 2026, no âmbito da Corregedoria da Guarda Municipal, após a divulgação de um vídeo apresentado pelo vereador Éder Fioravante. As imagens mostram uma abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal na Estação Rodoviária, durante a qual uma pessoa abordada aparentemente recebe um tapa no rosto. A repercussão do episódio levou à abertura da sindicância, com a finalidade de esclarecer as circunstâncias da ocorrência e apurar eventuais responsabilidades administrativas.

Segundo informações repassadas pelo secretário de Segurança Pública, Uillian Almeida, no início da investigação, ela foi conduzida pela Corregedoria, composta por servidor de carreira. Durante a apuração, foram realizadas oitivas, formalização de depoimentos em atas e outras diligências consideradas necessárias para a análise dos fatos.

Com a conclusão dos trabalhos, o relatório foi entregue ao chefe do Executivo municipal, responsável por avaliar as medidas administrativas cabíveis, considerando os elementos reunidos durante a investigação.

Procurado pela reportagem, o prefeito Jesse Trindade confirmou o recebimento do documento, mas informou que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento.

O secretário municipal de Segurança, Uilian Rodolfo, também foi procurado para esclarecer os possíveis desdobramentos da sindicância. Ele informou, no entanto, que ainda não recebeu oficialmente informações sobre o resultado do procedimento.

Já o tenente Nei Machado declarou que não recebeu comunicação oficial sobre uma eventual exoneração. Segundo ele, soube da possibilidade por meio das redes sociais e pretende comparecer à Prefeitura para tratar do assunto e assinar o documento referente ao desligamento da função.

Machado acrescentou que outros aspectos relacionados ao caso deverão ser esclarecidos posteriormente.

Até o momento, a administração municipal não divulgou oficialmente a decisão sobre a permanência do diretor na função, tampouco apresentou os fundamentos do relatório da sindicância. Apesar da ausência de um posicionamento oficial, as informações obtidas pela reportagem apontam para a exoneração de Nei Machado da direção da Mobilidade Urbana, que aparece como possível desfecho do procedimento.

A reportagem seguirá acompanhando o caso e buscará novos esclarecimentos junto à Prefeitura e aos envolvidos, especialmente após a formalização de eventual decisão administrativa.