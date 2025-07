Sindicato da Alimentação anuncia reajustes a categoria de trabalhadores de Alegrete

Os resultados das negociações salariais de 2025 aos trabalhadores ligados ao Sindicato da Indústria da Alimentação de Alegrete tiveram seus reajustes salarias fechados, conforme o presidente do Sindicato, Marcos Rosse

Para o setor da alimentação em geral e o setor do arroz, as negociações foram fechadas com 6,2% de aumento salarial, o que representa um ganho real de 1% sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 5,18%. A Cooperativa Industrial de Alegrete (CAAL) seguiu a mesma porcentagem de reajuste e manteve as cláusulas existentes em seu acordo. informa o sindicalista.

Ele lembra que a tecnologia crescente como robôs, está impactando a demanda por mão de obra em empresas, exigindo que os trabalhadores busquem qualificação contínua.

Idade e Emprego: Há uma dificuldade para pessoas acima de 50 anos conseguirem emprego, apesar de sua experiência, o que tem levado a discussões no Congresso sobre a implementação de cotas.

“Pejotização”: Uma grande preocupação é a prática da “pejotização” (transformar trabalhadores em Pessoas Jurídicas), que acarreta a perda de direitos trabalhistas essenciais como FGTS e seguro-desemprego. Essa prática já está ocorrendo em Alegrete e é um tema de debate com procuradores do trabalho.