Sindicato da Alimentação compara preços nas grandes redes de supermercados de Alegrete

Para aquele consumidor atento e que pesquisa e principalmente compara aos preços na hora de comprar nos supermercados, a tradicional pesquisa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete serve de aliado na hora de economizar. Segundo o sindicato, a ferramenta, auxilia os trabalhadores na hora de comprar.

Os valores são referentes ao dia 1º de julho, pesquisa feita em cinco supermercados de rede no município. A lista montada pelo STIAA, engloba alimentos, produtos de higiene e limpeza, o equivalente ao rancho do mês.

Considerando a compra só de alimentos da lista, o preço médio foi de R$ 166. E a economia maior ficou com o Baklizi, seguida da Vivo e Stock Center, com valores idênticos e Ecomix e Peruzzo em quarto. Se somar todas as compras, o preço da lista mais em conta passa para Stock Center com R$ 218,25 na sequência Baklizi (R$226,96); Ecomix (R$ 231,22); Rede Vivo (R$ 235,44) e Peruzzo (R$ 240,87).

Na lista, chama a atenção o preço do óleo de soja, encontrado por R$ 7,49. Também o pacote de 5kg de açúcar custando R$ 25,99 pesou no carrinho ao lado do preço do quilo do tomate com valor de R$ 9,99. Vale ressaltar que a pesquisa lista as marcas de produtos e seus respectivos preços, o que pode interferir numa variação de preços se comparados com outras marcas entre os cinco supermercados de rede pesquisados.

De acordo com o levantamento, é possível constatar que o material de higiene (sabonete, creme dental e papel higiênico), com preço mais baixo foi na Stok Center, com diferença de pouco mais de 0,40 centavos em relação aos valores do Baklizi.

Já nos itens de limpeza elencados pelo STIAA, a Stok teve o preço mais econômico (R$ 43,61). A diferença foi de pouco mais de R$ 6 com o Ecomix (R$ 49,80). O maior valor superou em R$ 14,61. Confira o levantamento completo disponibilizado pelo STIAA, na fanpage da instituição: