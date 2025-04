Sindicato da Alimentação de Alegrete abre negociação salarial com o Minerva Foods

A negociação salarial com a empresa Minerva Foods já teve a primeira rodada, reunindo os sindicatos de Alegrete, São Gabriel e Bagé.

No último dia (10), foi realizada a primeira rodada de negociação salarial entre a Minerva Foods e os representantes sindicais. Segundo maior frigorífico do país, e os sindicatos que representam os trabalhadores da alimentação de Alegrete, São Gabriel e Bagé abriram a rodada de negociações. A mesa foi coordenada pelo presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse, na cidade de São Gabriel.

Durante o encontro, os sindicatos apresentaram proposta de reajuste salarial com reposição integral do INPC, acrescida de 2% de aumento real, além de pedido de elevação do valor do Visa Vale para R$ 350,00.

Também foi solicitada a unificação da data-base dos trabalhadores de Alegrete (atualmente em julho), alinhando-a com a dos sindicatos de São Gabriel e Bagé (em fevereiro).

A empresa se comprometeu a analisar as propostas, mas, até o momento, não apresentou nenhuma resposta. Só na planta de Alegrete, o Minerva Foods emprega 650 trabalhadores.