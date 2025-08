Sindicato da Alimentação de Alegrete completa 39 anos de atuação em defesa dos trabalhadores

Com uma trajetória marcante, e de grandes conquistas ao longo de muitos anos para a classe trabalhadora, com participação na FIEICA RS, CNTA e Afins, o sindicato sempre foi vanguarda no movimento sindical do estado e do país na busca de bons salários e diversos ganhos nos acordos e convenções, além de melhores condições de trabalho principalmente fiscalizando o cumprimento de direitos trabalhista.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Atento e combativo na questão de saúde e segurança aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria, assim como criando soluções inovadoras para os diversos problemas presentes no mundo do trabalho.

Assim, quando os trabalhadores e trabalhadoras de Alegrete careciam de segurança jurídica, o STIAA foi uma das entidades que lutou para a vinda e manutenção da Junta do Trabalho de Alegrete. Durante o período em que as empresas passaram a exigir grau de escolaridade para a classe trabalhadora como condição ao emprego, o sindicato desenvolveu o projeto Integrar em parceria com a Federação da Alimentação que formou e devolveu uma gama de trabalhadores ao mercado de trabalho formal.

Assim como quando a calamidade dos acidentes de trabalho e da insalubridade produziam números alarmantes de adoecidos, mutilados e de trabalhadores que vieram a óbito nas indústrias frigoríficas, e arrozeiras e outras empresas do ramo da Alimentação o sindicato de Alegrete se somou a um esforço nacional na criação da NR36, através de projetos inovadores como o Pista e o projeto Alerta. Ideias que melhoraram as condições de trabalho nas plantas frigoríficas e industrias arrozeiras e demais empresas do ramo da Alimentação.

Esses são alguns dos muitos exemplos da importância do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete para a comunidade e para os seus liderados, cujo trabalho tem o reconhecimento da classe trabalhadora do estado e do país tendo membros de sua diretoria, em uma demonstração dessa liderança, integrando a direção da Federação e da Confederação da Alimentação.

Atualmente a entidade sindical é presidida pelo alegretense Marcos Rosse, um dos pioneiras nas lutas trabalhistas, que com sua diretoria e a classe trabalhadora buscam avanços na vida dos trabalhadores.