Sindicato da Alimentação de Alegrete participa de seminário para campanha salarial

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Alegrete (STIAA), deu largada na Campanha Salarial 2020 do ramo da alimentação.

O Presidente Marcos Rosse juntamente com diretores do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete viajaram até a cidade de Passo Fundo para um seminário de planejamento da Campanha salarial 2020.

A comitiva alegretense participou das atividades promovida pela Federação dos Trabalhadores da Alimentação (FIEICA) e pela sala da CNTA – Confederação dos Trabalhadores nas Industrias de Alimentação e Afins.

Dentre diversos assuntos, estiveram destaque na pauta do seminário a análise da conjuntura econômica do estado e do País a cargo do DIEESE.

Os técnicos do DIEESE demonstraram uma projeção econômica dos valores da carne e arroz no ano passado, com índices econômicos. Rosse avaliou como positivo o encontro que foi esclarecedor para o ramo da alimentação.

“Baseado neste índice econômico, é que vamos sentar e avaliar o melhor a ser pedido para categoria. Estamos mais um ano confiantes numa reposição salarial à altura da categoria”, destacou o presidente do STIAA.

Júlio Cesar Santos Fotos: STIAA (divulgação)