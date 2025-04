Sindicato da Alimentação de Alegrete participa do lançamento da campanha salarial no RS

A Federação Intermunicipal dos Empregados nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação do Rio Grande do Sul (FIEICA-RS) lançou, na última quinta-feira (03), a Campanha Salarial da Alimentação 2025 com uma grande mobilização em frente à unidade da JBS em Passo Fundo.

Durante o ato, foram distribuídos panfletos com as principais reivindicações da campanha, que incluem o fim da jornada de trabalho 6×1 e um reajuste salarial justo.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete Marcos Rosse acompanhado de três dirigentes sindicais participou do ato.

Com o slogan “Quem faz o lucro merece mais”, a mobilização reforçou a necessidade de que as empresas do setor da alimentação, que acumulam lucros extraordinários, compartilhem esses ganhos com os trabalhadores responsáveis por sua produção. Rosse destacou, que entre as pautas da categoria, estão a reposição integral da inflação mais 5% de aumento real e um piso salarial de R$ 2.500,00.

“Não aceitaremos retrocessos. Nossa união é fundamental para garantir conquistas e condições de trabalho dignas”, afirmou Pedro Mallmann, presidente da FIEICA-RS.

O presidente do STIAA, explicou que a partir de agora, a campanha seguirá com assembleias em diversas cidades do estado, onde os trabalhadores poderão contribuir para a construção das pautas de negociação.

O dirigente sindical de Alegrete reiterou que a FIEICA-RS, que representa dez sindicatos da alimentação no estado, segue firme na luta por melhores condições de trabalho e direitos para a categoria.

Foto: STIAA