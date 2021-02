Sindicato dos Bancários busca apoio de vereadores para não fechar agência do Banrisul em Alegrete

A Câmara Municipal de Alegrete, ao receber a direção do Sindicato dos Bancários de Alegrete, nesta sexta-feira, firmou o compromisso de lutar contra o fechamento da agência Banrisul da Cidade Alta, anunciada pela direção do Banco. A ideia é ampliar o grupo de adesão a este movimento que está sendo liderado pelo Sindicato da categoria.



Conforme a presidente do Sindicato dos Bancários, Cláudia Casarotto, a data para fechamento da agência já está definida, será no dia 20 de março próximo. A corrida agora é contra o tempo, afirmou. Conforme a presidente do Sindicato dos Bancários, Cláudia Casarotto, a data para fechamento da agência já está definida, será no dia 20 de março próximo. A corrida agora é contra o tempo, afirmou.

A presidente da Câmara, Firmina Soares, agendou uma audiência com o prefeito Márcio Amaral para a próxima terça-feira, dia 23 , no salão azul, às 11h, com a participação, além da Câmara Municipal, de representantes de entidades e lideranças empresariais. Logo após, deverá ser marcada uma audiência na Assembleia Legislativa em busca do apoio dos deputados. As entidades empresariais da cidade também deverão se somar por meio do Centro Empresarial de Alegrete.

Por iniciativa do vereador Moisés Fontoura, já foi protocolada na Casa uma moção de apoio assinada pelas lideranças de bancada e que será encaminhada ao Governador do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa e ao presidente do Banrisul. Na próxima segunda-feira será votada na sessão ordinária da Câmara. A moção é de apoio pelo não fechamento da agência Charrua que está funcionando há mais de sete anos na Avenida Assis Brasil.