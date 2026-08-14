Sindicato dos Municipários realiza nova assembleia para apurar prestação de contas

A nova assembleia será no dia 14, no salão do Sindicato da Alimentação com início às 18h com a nova prestação do balanço patrimonial e financeiro referente ao primeiro ano da atual gestão sindical. Como houve diferença de valores, as contas foram rejeitadas na assembleia do último dia 30 de julho

A situação da última assembleia

Segundo o parecer apresentado aos associados, as receitas do Sindicato somavam pouco mais de R$ 63 mil até a data da assembleia, enquanto as despesas registradas ultrapassavam R$ 19 mil, resultando em um saldo aproximado de R$ 44 mil.

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Entretanto, conforme descreve uma nota do Conselho Fiscal do SIMA, ainda antes do início da assembleia ocorreu uma conversa entre os conselheiros e os dirigentes da entidade. De acordo com o documento, nessa ocasião o presidente Luis Euclides da Rosa e o tesoureiro-geral Ricardo Freitas informaram que haviam utilizado recursos financeiros do Sindicato para despesas particulares, em um montante superior a R$ 13 mil.

O Conselho Fiscal relata que, ao confrontar essa informação com o extrato bancário apresentado durante a reunião, a conta da entidade possuía saldo de pouco mais de R$ 30 mil, além de aproximadamente R$ 20 mil aplicados em um Certificado de Depósito Bancário (CDB). A partir dessa análise, os conselheiros entenderam que havia inconsistências que impediam a aprovação da prestação de contas e recomendaram sua rejeição.

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A deliberação tomada durante a reunião foi o afastamento, pelo mesmo período de 15 dias, do presidente Luis Euclides da Rosa e do tesoureiro Ricardo Freitas. Conforme a nota do Conselho Fiscal, a medida foi sugerida em conjunto com a Secretaria de Assuntos Sindicais para garantir que a conferência documental e a adoção das providências necessárias ocorram sem interferências administrativas.