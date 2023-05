Sindicato dos trabalhadores da Santa Casa não aceita proposta salarial da direção do hospital

No dia 25 de maio ocorreram três assembleias no Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Alegrete(SEESSA).

De acordo com o o presidente Everaldo Paré, um grande número de profissionais da classe não concordou com a proposta da Santa Casa de Alegrete. São cerca de 700 profissionais que atuam na instituição.

Eles acrescentam que a Diretoria está baseada em horas e não é o que determina a Lei 14.434/2022, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em maio deste ano.

A categoria dos técnicos e auxiliares em enfermagem entre outros, não aceitou a proposta da Santa Casa que deseja pagar conforme 220 horas, ou seja, quem faz inferior vai receber até cerca de 600 reais a menos. Além disso, a classe não terá mais direito a quinquênio, não terá auxílio no vestuário e também será tirado o direito de uma folga noturna, entre outras situações que eles não aceitam, pois destacam que a Lei acrescenta que o novo salário deve ser pago sem ter carga horária definida”- pontuou Paré.

O adicional noturno terá a redução de 45%, para 30%. Entre as colocações dos profissionais alguns citaram que, em determinadas ocasiões como, quando há turno dobrado ou quando são convocados, são orientados a não bater o ponto, também acrescentam que o quadro é reduzido pela demanda e ressaltam que durante a pandemia, foram lembrados e arriscaram suas vidas em prol de todos, nada mais justo os reconhecerem. O presidente do Sindicato salientou que a Santa Casa teria como pagar, mas que está buscando outras alternativas. Desta forma, no acordo coletivo que será proposto na próxima terça-feira, além da unanimidade em não aceitar que não seja pago o piso da nova Lei a todos, Paré esclareceu que há possibilidade de uma paralisação e/ou entrar na Justiça.

Em contato com o provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, ele destacou que está ocorrendo uma negociação, foi colocada uma proposta e se espera uma contraproposta por parte do sindicato, onde se pretende avançar nas negociações , hoje somos um dos poucos hospitais filantrópicos que busca alternativa para pagamento do piso da categoria o único do Brasil que estamos negociando em pagar o piso da categoria. Quanto ao regime de trabalho está muito claro na lei do piso que o mesmo obedece a legislação, ou seja, 220 horas semanais, tanto é que o dispositivo que tinham colocado que o piso seria para 6 horas ou 180 semanais foi retirado do texto quando aprovado, desta forma vale o que está na CLT, desta forma deve-se pagar proporcional. Realmente para que nos possamos pagar o piso estamos buscando mudar algumas coisas na convenção, somos o único hospital do Estado que paga tudo sobre o salário base, e estamos querendo mudar algo para poder pagar um bom salário para todos. Com tudo que estão propondo, o aumento de salário de todos será mais de 15% e dos técnicos vão ganhar mais de 20% de aumento, este reajuste vai aumentar em mais de 300 mil reais a folha da Santa Casa e até o momento o estado não falou como vão ser feitos os repasses “prometidos” pelo governo. Em suma, todos vão ter aumento significativos em seus salários. A busca são os ajustes para que todos possam receber os valores de acordo com cada função. Quanto a ameaça de entrar na justiça ou paralisação me surpreende, pois fizemos apenas uma reunião, o STF está com o julgamento suspenso em função do pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes e não se têm inclusive certeza do resultado deste julgamento, estamos tranquilos e pelo contrário, estamos valorizando todos os colaboradores da Santa Casa com aumentos significativos que vão variar de 10 a 30%, acredito que não houve clareza na apresentação da proposta, mas seguimos confiantes que possamos chegar em um acordo.