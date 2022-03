Sindicato é o campeão do Torneio LAF Tá Barato pra Caramba

O título da competição cinquentinha foi para o rubronegro do Bairro Macedo.

Cinquentinhas do Sindicato fizeram a festa

A equipe master do Sindicato fez a grande final da primeira edição do Torneio LAF/Lojas Tá Barato pra Caramba contra o Nacional.

Sindicato e Nacional protagonizaram um “baita” jogo na decisão

O jogo no último sábado (26), foi amplamente favorável ao Sindicato que fez uma bela apresentação e venceu por 3 a 1.

Bom jogo dos cinquentinhas no Farroupilha

Nesta edição foram 9 equipes que iniciaram a disputa no complexo de campos do Jockey Club e as finais disputadas no Municipal.

Por critérios técnicos o Fluminense da Cidade Alta ficou com o 3º lugar. O Nacional com o vice e o Sindicato grande campeão.

Premiação aos vencedores

No total foram marcados 114 gols no torneio com a artilharia do atacante Valdocir Tomasi do Sindicato com 9 gols assinalados.

Goleador Tomasi ao lado do filho Gustavo

O melhor ataque coube ao Banguzinho do Nacional com 24 gols marcados. A melhor defesa foi para o Sindicato, levou apenas 9 gols no torneio.

A premiação foi acompanhada pelo prefeito Márcio Fonseca do Amaral que entregou a taça ao campeão e 15 kg de costela para o churrasco dos campeões.

Capitão Cabo recebeu a premiação pelo Sindicato das mão do prefeito Márcio

O coordenador técnico Valdir Knierin e o vice-presidente da LAF Ramud patrocinador do torneio agradeceram a participação de todas equipes, parabenizaram pelo espírito esportivo.

Torcedores prestigiaram a competição do início ao fim

Fotos: reprodução