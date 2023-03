Sindicato emite nota de repúdio em relação ao campeonato master organizado pela LAF

Se sentindo prejudicado, e eliminado das semifinais do campeonato amador na categoria master (50 anos), o Sindicato Futebol Clube, alega divergências em alguns itens do regulamento, que segundo o clube foram infringido por times que acabaram se classificando. Contrários aos acontecimentos e pela forma que a LAF, promotora do campeonato agiu, o clube com raízes no Bairro Macedo, acabou contratando um advogado e pleitear os direitos conforme rege o regulamento da Liga. Confira a nota de repúdio, emitida pelo clube do futebol amador de Alegrete:

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato Futebol Clube, estará completando 50 anos em 09 de setembro de 2023 e ao longo de sua história, superou grandes desafios. Porém, é chegado o momento desta equipe, pela primeira vez em sua história, trazer a público um acontecimento profundamente lamentável, constituído por um ato desrespeitoso cometido pela diretoria de nossa tão valorosa Liga Alegretense de Futebol.



No Campeonato Municipal para atletas com mais de 50 anos, o Sindicato foi prejudicado em razão do desprezo por parte da entidade organizadora do futebol de nossa cidade, do que determina o Regulamento Geral das Competições.



Em um ato cometido sob a tutela da Liga Alegretense de Futebol, a equipe do Alvorada burlou o artigo 26 do Regulamento Geral da entidade, substituindo um atleta de fora da cidade após encerrado o período de inscrições, tendo apresentado atestado de um fisioterapeuta de que um atleta de fora de Alegrete, inscrito pelo Alvorada, estava incapacitado para esforços físicos. A data do atestado foi 27/01/2023, porém, um dia depois, em 28 de janeiro, este atleta participou da partida entre Alvorada e Fortaleza.



Mais uma rodada a frente o atleta foi SUBSTITUÍDO ilegalmente, com publicação no BID da Entidade, que permitiu e assim subscreveu o ato irregular.



O Sindicato fez a denúncia tempestivamente, em conformidade com o artigo 42 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD, sendo marcada pela Liga uma reunião para julgamento, porém nenhum dos integrantes da Liga compareceram. Quase uma hora após o horário da reunião, o Advogado da entidade informou em telefonema ao advogado do Sindicato que não mais haveria a reunião, pois a rodada estava suspensa e seria dado prazo para o Alvorada se defender.



Sem qualquer explicação, a diretoria da Liga, que havia suspendido a data da partida subsequente do Alvorada, marcou o jogo para o final de semana posterior, realizando a partida, quando a equipe do Alvorada foi eliminada.



O Sindicato é uma equipe que honra o esporte, mas nesta data vem manifestar seu REPÚDIO ao ato desonroso cometido pela diretoria da LIGA ALEGRETENSE DE FUTEBOL.



Tais fatos colocam em cheque a credibilidade de uma Entidade que não pode ficar à mercê da irresponsabilidade de atos vergonhosos como os cometidos neste episódio.



Pela verdade! pela lisura das entidades voltadas à comunidade! o Sindicato lamenta profundamente ter sido de forma tão grave prejudicado e, mais ainda, lamenta que a Liga tenha desrespeitado o Regulamento que está sob sua guarda para o bem do esporte amador de nosso Município.

Alegrete-RS, março de 2023.

Luis Carlos Soares

Presidente do Sindicato Futebol Clube