Sindicato realiza últimos preparativos para 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete

O presidente do Sindicato Rural, Henrique Dorneles, lembra que o tema da Exposição este ano é “Sustentabilidade no Campo, Desenvolvimento na Cidade”. O evento vai contar com julgamentos, remates de bovinos e ovinos de várias raças palestras e cursos técnicos. A Expofeira também vai ter atrações culturais, além de espaços destinados à Agricultura Familiar, artesanato e lojistas. E segundo Dornelles também estão previstas ações especiais de inclusão voltadas para crianças e adolescentes atípicos.

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A entrada dos animais no Parque Lauro Donelles começa na terça-feira, dia 6 de outubro, com expectativa de participação de animais premiados. O prazo para inscrição foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, ampliando o período para produtores realizarem as inscrições. A entrada de pedestres será gratuita, enquanto carros e motos terão cobrança de estacionamento. Todo o valor arrecadado com os estacionamentos será destinado ao projeto de Banco de Leite Materno do Rotary Club de Alegrete Norte-Centro.