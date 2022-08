Sindicato Rural e parceiros terão intensa programação na Casa do Alegrete na Expointer

De 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Casa do Alegrete vai abrigar e divulgar potencialidades do Município.

Principal ponto de encontro dos alegretense na Expointer, a Casa do Alegrete é capitaneada pelo Sindicato Rural desde 1997, congregando um expressivo número de entidades e instituições com objetivo de divulgar Alegrete e região.

O Sindicato Rural de Alegrete, juntamente com os parceiros Associação dos Arrozeiros, CAAL, Associação Saúde Rural, Itagro Agro, Itagro Aviação, Pilecco Nobre e Prefeitura de Alegrete, estarão juntos em mais uma Expointer na Casa do Alegrete.

Eles irão promover uma intensa programação na Casa do Alegrete, de 27 de agosto a 3 de setembro, durante a Expointer 2022, em Esteio.

Diariamente no estande, os parceiros da Casa do Alegrete, contam com a presença do público. Já na abertura das atividades, a programação do dia 27 fica a cargo da Associação dos Arrozeiros. No dia seguinte (29), é a vez do prefeito Márcio Fonseca do Amaral comandar a Casa com atividades dirigidas pela prefeitura.

No dia 30, o anfitrião será o Sindicato Rural de Alegrete que promete lotar a Casa do Alegrete. A Pilecco Nobre estará na Casa do Alegrete no dia 31. Já CAAL ocupa a Casa no dia 1º de setembro.

Nos dois últimos dias de programação da Casa do Alegrete, tomam conta do espaço alegretense na Expointer, a Itagro Agro (2), e no dia 3, a Itagro Aviação.

Nos últimos dois anos, a feira ocorreu em meio a um cenário de restrições impostas pela pandemia – em 2020, foi fechada ao público; em 2021, contou com número de visitantes limitado para cumprimento dos protocolos de saúde.

Além de eventos técnicos, oficinas, julgamento de animais e exposição e venda de produtos, a edição de 2022 terá atividades de entretenimento, leilões e shows artísticos e culturais. Também haverá discussão de temas relevantes para a agropecuária gaúcha e nacional: inovação, tecnologia, produção sustentável, reservação de água, agricultura de baixa emissão de carbono e desenvolvimento econômico aliado à preservação do ambiente.

Ao todo, 6.378 animais foram inscritos na feira (5.093 de argola e 1.285 rústicos). Haverá retorno de raças ausentes nos últimos anos e estreia de outras no evento. A admissão dos animais de argola no parque começará no dia 22, às 8h. O Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 337 expositores, apresentando a variedade de produtos provenientes de agroindústrias familiares, setor de plantas e artesanato.

A área de máquinas e implementos agrícolas contará com a presença de mais de cem empresas, que apresentarão lançamentos, serviços e a tecnologia oferecida pelo segmento. Neste ano, a feira também terá um espaço de inovação que reunirá startups e tecnologias voltadas ao setor do agro.

Foto: Expointer (divulgação)