Sindicato Rural e SENAR realizam curso gratuito para prevenir e combater incêndios rurais

O Sindicato Rural de Alegrete vem trabalhando para mitigar ou evitar muito problemas nas áreas rurais do interior do Município. Um dos temas que levantaram no mapeamento dos pontos fortes e fracos para o Combate dos Incêndios Rurais, foi a questão de treinamentos. O MOPRA- Movimento das Produtoras Rurais de Alegrete é um apoiador dessas iniciativas

Em parceria com o SENAR o Sindicato Rural de Alegrete está disponibilizando um curso gratuito/almoço incluso de como prevenir e combater incêndio no meio rural. O curso será dia 4 de agosto no pavilhão da Feind, no Parque Dr Lauro Dornelles.

As inscrições são gratuitas sendo importante que os donos de propriedades deem oportunidades aos seu colaboradores e demais interessados.

O programa está na Fase Verde, do PCMC – Programa Controle Monitoramento e Combate aos Incêndio Rurais. Fase de levantamentos e treinamentos importantes, comentou Ruti Dorneles do MOPRA. O trabalho vai avançando e prevê inclusive o desenvolvimento de um aplicativo, junto ao PAMPA TEC para monitar sinistros

Os incêndios em campos, principalmente no verão e em épocas de estiagem, tem causado grandes prejuízos aos produtores com as queimadas de campo e até de galpões, máquinas e casas no interior quando diminuem, também, as pastagens naturais aos animais com avanço em grande áreas de campos.

Fotos Ministério do Meio Ambiente