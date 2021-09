Sindicato Rural já prepara programação da Casa do Alegrete na Expointer

O tradicional ponto de encontro dos alegretenses no Parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer é a Casa do Alegrete.

Neste ano o Sindicato Rural terá mais uma vez vários parceiros que irão compor a casa durante toda a 44ª Expointer, evento que ocorrerá, de 4 a 12 de setembro.

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes, tem cumprido diversas agendas nas últimas semanas, organizando a nova estrutura do estande e reunido com entidades do município para tratar sobre a manutenção da Casa do Alegrete. “Representação é coisa séria, Nossa diretoria retoma a coordenação da Casa do Alegrete. O maior evento do setor produtivo da América Latina obedecerá um criterioso protocolo sanitário e possibilitará assim, uma retomada com segurança nas atividades do Agro. O Sindicato Rural de Alegrete e parceiros estarão presentes, mostrando seus produtos, serviços e, sobretudo – a força do Alegrete”, sustenta o presidente.

Dessa forma, a diretoria do Sindicato define um novo modelo de gestão do espaço, durante a realização da feira, voltando a coordenar as atividades e a programação.

“É importante ressaltar a importância de mantermos esse espaço na Expointer, tendo em vista a força que tem o município de Alegrete dentro do estado, uma vez que agrega empresas e produtores da Fronteira Oeste que durante o evento realizam diversos tipos de negociações e também divulgam os produtos que são produzidos aqui. ”, destacou Gomes.

A 79ª Exposição Agropecuária de Alegrete será lançada, oficialmente, na Casa do Alegrete, como acontece tradicionalmente. Os demais parceiros da Casa do Alegrete estão definindo as suas programações e reuniões de trabalho para o evento.