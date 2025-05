Sindilojas apresenta nova plataforma digital em Alegrete e Manoel Viana

Na última sexta-feira (23) a Presidente do Sindilojas Vanessa Machado Poltozi Vargas, reuniu associados para apresentar o Representa + Fecomércio-RS.

Durante o encontro a Gerente Executiva Luciane Veiga apresentou um vídeo sobre a ferramenta e demonstrou como é feito o cadastro na plataforma.

O Representa + Fecomércio-RS uma plataforma digital que possibilita a participação ativa na formulação das leis que impactam direta ou indiretamente nos seus negócios. Com análises de qualidade e credibilidade, a plataforma traz um conteúdo simplificado para a consulta de projetos de lei. Nela, você pode visualizar os projetos, votar e, ainda, definir sua prioridade.

A plataforma digital da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) visa facilitar a participação ativa dos empresários na formulação de leis que impactam seus negócios. A plataforma permite que os empresários expressem suas opiniões e sugestões, que são então encaminhadas ao poder público para serem consideradas na elaboração de leis e regulamentos.

Ao envolver os empresários no processo de formulação das leis, a plataforma ajuda a garantir que as leis sejam mais eficazes e mais adequadas às necessidades do mercado. A plataforma promove um canal de comunicação aberto entre os empresários e o poder público, permitindo que as opiniões e necessidades do setor privado sejam levadas em consideração.

Em resumo, a plataforma “Representa +” é uma ferramenta essencial para os empresários do Rio Grande do Sul que desejam ter um papel ativo na formulação das leis que afetam seus negócios