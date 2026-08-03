Sindilojas de Alegrete incentiva empresas a formar colaboradores para melhor atender pessoas com autismo

A presidente do Sindilojas, Vanessa Machado Poltozi Vargas, explica que o relato de clientes é de que muitas vezes não podem levar seus filhos com TEA às compras, pois ainda existe desconhecimento e dificuldades em lojas e supermercados. Ela levantou a possibilidade de fazer com que o comércio local se capacite para esse segmento.

A proposta do Sindilojas é fazer com que as empresas possam instrumentalizar seus colaboradores, para que cada empresa envie ao menos um representante para a capacitação.

A coordenadora do Projeto AMA, Jaqueline Copete, que vai realizar este trabalho, destaca que muitas pessoas autistas realizam compras de forma independente ou acompanhadas da família, mas características como rigidez cognitiva e hiperfoco, ainda são frequentemente mal interpretadas, causando situações de constrangimento. Jaqueline ressaltou que o curso pretende orientar os profissionais a reconhecer essas situações e oferecer um atendimento mais acolhedor e respeitoso no comércio de Alegrete.

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O Sindilojas Alegrete e o Projeto AMA (Ajuda Maior ao Autista) promoverão, nos dias 5 e 6 de agosto, o curso Comércio Humanizado, voltado à capacitação de empresários, gerentes, vendedores e demais profissionais do comércio para um atendimento mais humanizado. A capacitação será ministrada por voluntários do Projeto AMA, entre eles profissionais das áreas de educação, psicologia e direito, além de mães atípicas que compartilharão experiências do cotidiano.

Vanessa Machado informa que a empresa que participar será distinguida com selo. As inscrições podem ser feitas diretamente no Sindilojas Alegrete.