Sindilojas repassa parte do valor arrecadado no Natal Solidário à Liga Feminina de Combate ao Câncer

A presidente do Sindilojas Alegrete e Manoel Viana fez a entrega de parte do valor arrecadado na Campanha Natal Solidário para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete.

No mês de abril, Vanessa Machado Poltozi Vargas, Presidente do Sindilojas, realizou a entrega parte do valor arrecadado na Campanha Natal Solidário 2024 para a Liga.

A campanha que teve como objetivos movimentar e valorizar o comércio de Alegrete e Manoel Viana, bases de atuação do Sindilojas. Foi realizada durante a campanha, uma enquete para as pessoas votarem por meio das redes sociais do Sindilojas, em uma instituição que preste relevantes serviços à comunidade.

Pelo segundo ano consecutivo a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete foi a escolhida.

“Para nós do Sindilojas é uma grande satisfação poder entregar o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para a Liga, pois sabemos do belíssimo trabalho que a entidade realiza.

Nosso Sindicato está atento e ressalta a importância deste tipo de ação de responsabilidade social, pois acreditamos que somente com a união e colaboração de todos, poderemos contribuir para nossa sociedade.” afirma Vanessa.