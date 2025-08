Síndrome de Burnout: por que essa enfermidade está se tornando comum

Cresce em Alegrete e no Brasil o número de casos relacionados à síndrome do esgotamento profissional

Em meio à crescente pressão por resultados, jornadas exaustivas e demandas emocionais constantes, uma condição silenciosa vem ganhando destaque nas estatísticas e nos consultórios: a Síndrome de Burnout. Classificada oficialmente como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o esgotamento profissional deixou de ser um tabu e se tornou um problema de saúde pública — inclusive em Alegrete.

O que é Burnout?

A Síndrome de Burnout é uma condição psicológica provocada por estresse crônico no ambiente de trabalho, caracterizada por três elementos principais: exaustão extrema, distanciamento emocional e queda na realização profissional. Atinge, sobretudo, profissionais que enfrentam pressão constante, como professores, médicos, policiais, cuidadores, bancários e jornalistas.

No Brasil, entre 2012 e 2022, foram mais de 600 diagnósticos hospitalares formais de Burnout, sendo mais de 70% em mulheres. E esses números podem ser muito maiores se forem considerados os casos subnotificados ou mascarados por outras doenças, como depressão ou ansiedade.

Por que está se tornando tão comum?

A pandemia de COVID-19 foi um catalisador. A sobrecarga emocional imposta por perdas, instabilidade financeira, mudanças repentinas na rotina e o medo do contágio agravaram os quadros já existentes e deram origem a novos. Além disso, a cultura da produtividade a qualquer custo, a hiperconexão digital e a precarização das relações de trabalho têm contribuído diretamente para o aumento dos casos.

O cenário no Rio Grande do Sul não é diferente. Só em 2024, o estado registrou mais de 37 mil afastamentos por questões de saúde mental, incluindo a síndrome de Burnout.

Sintomas: quando o corpo e a mente pedem socorro

A síndrome não surge de uma hora para outra. Ela evolui lentamente, passando por diferentes fases:

Físicos: dores de cabeça, insônia, cansaço persistente, distúrbios gastrointestinais;

Emocionais: irritabilidade, apatia, tristeza, sensação de incapacidade;

Comportamentais: isolamento, cinismo, dificuldade de concentração, ausência no trabalho;

Defensivos: negação da gravidade da situação, insensibilidade emocional e distanciamento.

A pessoa acometida por Burnout sente-se constantemente esgotada e, muitas vezes, perde a capacidade de se conectar com o próprio trabalho — ou com outras pessoas. A síndrome pode levar a crises de ansiedade, depressão profunda e até ideação suicida.

E em Alegrete?

No município, embora os dados específicos sobre Burnout ainda sejam limitados, já é possível observar sinais do impacto dessa síndrome. Relatórios da área da saúde mostram aumento de atendimentos psicológicos na rede pública, principalmente na UPA e nos postos de saúde da família. Além disso, o número de afastamentos por doenças psiquiátricas cresceu consideravelmente desde a pandemia.

A Unipampa – campus Alegrete tem desenvolvido campanhas educativas sobre transtornos mentais e Burnout entre servidores e alunos, como parte de uma estratégia para prevenir e informar sobre o tema.

Serviços como o CRAM Alegrete, além de unidades básicas de saúde, também têm servido de porta de entrada para quem precisa de ajuda — ainda que a procura, muitas vezes, venha tardia.

Prevenção é possível

Apesar de grave, a síndrome pode ser evitada. A chave está em um conjunto de ações:

Limitar jornadas de trabalho abusivas;

Fazer pausas regulares ao longo do expediente;

Praticar atividades físicas e investir em momentos de lazer;

Ter apoio psicológico e espaços para diálogo no ambiente profissional;

Buscar ajuda médica assim que surgirem os primeiros sintomas.

Organizações também precisam fazer sua parte, promovendo ambientes de trabalho saudáveis, valorizando os profissionais e incentivando a saúde mental como prioridade.

Um alerta para todos

Mais do que um problema individual, o Burnout é um sintoma de relações laborais adoecidas. Em Alegrete e em tantas outras cidades brasileiras, ele denuncia a urgência de políticas públicas voltadas à saúde mental no trabalho, ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ao acolhimento humanizado nas redes de atenção básica.

Se você tem sentido esgotamento constante, perda de interesse no que fazia antes com prazer ou tem dificuldades em descansar mesmo fora do trabalho, não hesite em procurar ajuda. A saúde mental é tão importante quanto a física — e precisa ser tratada com seriedade.