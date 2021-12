Sine abre vagas temporárias para a Colheita da Maça em Vacaria

Não está fácil pra ninguém. Essa é uma frase muito utilizada nos dias de hoje e que mostra uma grande realidade.

Se por um lado está faltando emprego ou oportunidade de trabalho no Município, a mão de obra está sobrando e isso tem atraído empresas de fora. Como é o caso da empresa Schio Agropecuária da cidade de Vacaria que nesta época do ano vem selecionar pessoas para trabalhar na colheita da maçã.

De acordo com o coordenador da agência do FGTAS- Sine em Alegrete, Gunthar Alex Gomes Gueffens, estão disponibilizadas em torno de 45 vagas para colheita da maça.

As inscrições vão até o dia 5 de janeiro e o embarque deve ocorrer no dia 12. Interessados devem comparecer na agência munidos de Carteira de Trabalho, RG e CPF. O Sine em Alegrete, atende de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13 h até às 17h, e está localizado no prédio do Centro Administrativo Romeu Jaques Goulart na Praça Getúlio Vargas.

A Agropecuária Schio Ltda iniciou suas atividades em Janeiro de 1987, na cidade de Vacaria com a finalidade de explorar a pecuária de corte, o cultivo de cereais e grãos e principalmente a fruticultura, através do plantio de maçãs.

Tamanho o sucesso deste empreendimento que os pomares se expandiram rapidamente, levando a empresa, em 1991, a construir um complexo agroindustrial destinado à armazenagem, beneficiamento, classificação e embalagem das frutas produzidas.

Mantendo sua política de expansão, a Agropecuária Schio tem aumentado cada vez mais sua área de plantio, sem abrir mão de incentivar o pequeno produtor da região, responsável por 25% da sua produção. Além disso, incorporou outras empresas, ampliando sua participação de mercado e consolidando sua posição de liderança.