SINE de Alegrete encaminhou mais de 250 seguros desempregos este ano

Compartilhe















A pandemia continua e os reflexos na empregabilidade são reais.O SINE de Alegrete em que muitas pessoas faziam filas para buscar uma vaga de emprego, agora não tem ofertas de vagas e se ocupa de uma outra atividade.

Como o atendimento é feito por agendamento, pelo site ou telefone, as servidoras se ocupam desde que chegam, pela manhã, até o final do expediente às 13h 45 min a fazer agendamento para quem precisa encaminhar o seguro desemprego. Isso significa que muitas pessoas estão perdendo os seus postos de trabalho aqui no Município.

De acordo com a agência do FGTAS Sine, Alegrete agendou e encaminhou no primeiro trimestre de 2021 2.060 pessoas(intermediação mão de obra, consultas ao sistema , carteira de trabalho digital).

Em relação a seguro desemprego foram 255 pessoas que encaminharam o pedido (fora os seguros que fazemos em home office que não vai para as estatísticas), conforme Luciana Lucero – coordenadora da agência do FGTAs- Sine. No mês de fevereiro a agência esteve fechada do dia 24 de fevereiro até o dia 22 de março estávamos trabalhando somente em home office.

O agendamento é feito pelos fones 3422 -1725 ou ou 3421 -1630.

Vera Soares Pedroso