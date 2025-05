SINE de Alegrete seleciona trabalhadores para a colheita da laranja

O SINE de Alegrete está com vagas aos interessados na colheita da laranja em lavouras no interior do município. Os interessados podem ir à agência do SINE na praça Getúlio Vargas munidos de documentos.

Os selecionados a esse trabalho saem daqui para trabalhar,pela manhã e voltam no final da tarde. As entrevistas serão dia 15 às 12h 30min.

A colheita da laranja é um trabalho sazonal da safra desta fruta cítrica que tem produção de lavoras na divisa dos municípios de Alegrete e Cacequi aqui na Região.

A agência do FGTAs SINE, aqui na cidade, tem vagas par outras atividades. É sempre oportuno interessados passarem no local, pela manhã, para ver o que tem de ofertas.