Sine oferece 20 vagas para motoristas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme a diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE Luciana Lucero, na quinta-feira (28), o Sine oferta 20 oportunidades de trabalho para motoristas.

A partir das 9h, motoristas com CNH E, com disponibilidades para viagens em rotas do Mercosul e residência na rota da empresa podem se habilitar a uma das vagas oferecidas. Entre os benefícios que a contratante oferece estão remuneração atrativa e modernos caminhões.

Agência do Sine está localizada na Praça Getúlio Vargas no Centro Administrativo Romeu Jaques

Fundada em 1988, a LETSARA é uma empresa consolidada e moderna, que busca sempre acompanhar o desenvolvimento do mercado logístico. Com clientes em diversos setores da economia brasileira, operando nas regiões Sul, Sudeste e em quatro países do tratado Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai e Chile (como associado).

Consolidada no mercado como uma empresa inovadora, com a melhor tecnologia de monitoramento em tempo integral e sistemas integrados, tornou-se uma empresa moderna em constante evolução com programas de investimentos contínuos em tecnologias e treinamentos de capacitação plena de sua equipe de profissionais, promovendo ganhos de produtividade, melhor custo-benefício e soluções dedicadas à necessidade de cada cliente.

Com filiais e pontos de apoio alocados em locais estratégicos nos países e fronteiras que atua, a LETSARA dispõe de uma estrutura completa de operações. Interessados em integrarem o quadro da empresa devem atender os requisitos para a vaga e comparecerem no Sine, na próxima quinta-feira munidos de documentos.