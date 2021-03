SINE reabre para atendimento presencial em Alegrete

Compartilhe















Depois de três semanas fechado, devido a bandeira preta instituída em todo o RS, a agência do FGTAS – Sine Alegrete reabre nesta quarta-feira(24).

A Diretora da agência, Luciana Lucero, informa que reabrem com atendimento das 8h 30min às 14h. Todos que procurarem o serviço, devem observar todos os protocolos de saúde.

Ela diz que o encaminhamento de seguro desemprego continua por agendamento, mas a procura por vaga terá atendimento presencial. A diretora, observou que busca uma força tarefa com empresas para ofertar vagas, sabendo de todas as dificuldades do momento. Por enquanto não há previsão, porque a retração de vendas e negócios faz com as empresas segurem contratações, observa.

Eles vão fazer um levantamento do número de seguros desemprego que passou pela agência do SINE em Alegrete nos últimos 30 dias.