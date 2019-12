Sine recruta trabalhadores para colheita da maça

Na sexta-feira (27), a agência FGTAS/SINE de Alegrete recebeu um grande movimento. Logo nas primeiras horas da manhã uma longa fila se formou no corredor do Centro Administrativo Romeu Jaques, chegando a sair do prédio.

For incontestáveis entrevistas para contratação de mão de obra para colheita da maçã na cidade de Vacaria. De acordo com a diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE Luciana Lucero , num total de 81 inscritos apenas 17 não compareceram para entrevista.

Conforme o empregador, a primeira viagem está prevista para o dia 11 de janeiro. Nesta primeira etapa foram selecionados 29 candidatos de Alegrete e 15 de Manoel Viana.

A diretora do Sine destaca que a próxima turma aguarda data para definição do dia do embarque que irá acontecer ainda no mês de janeiro. Na próxima semana será feita a conferência da documentação e liberação da viagem pelo órgão responsável.

Júlio Cesar Santos Fotos: FGTS/Sine Alegrete