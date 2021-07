SINE volta o atendimento presencial em Alegrete

Depois de 14 dias sem atendimento presencial ao público, a agência do SINE- FGTAS voltou às atividades neste dia 20.

Mesmo assim, os atendimentos devem ser agendados para que a equipe possa obedecer os protocolos de saúde pelo fone 3422-1630

Eider Penha que responde, interinamente, pela agência local informa que as pessoas podem acessar também os canais online para encaminhar suas demandas.

O SINE é o local onde os que buscam empregos costumam procurar vagas e os servidores, esta semana, entram em contato com empresas para ver a possibilidade da oferta de vagas, visto que as 43 cadastradas, antes de fechar há duas semanas já foram preenchidas.

Sine de Alegrete

O atendimento remoto, das 8h30min as 14h pode ser pelos canais on line.

O encaminhamento de seguro-desemprego poderá ser realizado na aba “benefícios” do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no celular, ou pelo site Gov.br.

✅ PLATAFORMAS DIGITAS

➡️ Carteira de Trabalho Digital:

Para Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital&hl=pt_BR

Para iOS: https://apps.apple.com/br/app/ctps-digital/id1295257499

➡️ Site Gov.br:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego

✅ INFORMAÇÕES

(Seguro-Desemprego – Vagas de Emprego)