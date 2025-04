Sirenaço e caminhada marcam abertura da Semana da Segurança Pública em Alegrete

Na manhã desta terça-feira (8), no plenário da câmara de vereadores de Alegrete, ocorreu a abertura da semana da Segurança Publica. Estiveram presentes, o prefeito Jesse Trindade representando o executivo, o presidente do legislativo, Cléo Trindade e demais autoridades civis e militares. Além disso, marcaram presença na atividade alguns soldados da ROMU e da Guarda Municipal de Uruguaiana.

Ao chegar às dependências do plenário, os veículos da Brigada Militar, Polícia Civil e Bombeiros marcavam presença na atividade de segurança pública. Alunos do 6º ano e 7ºano da escola Marques D’ Alegrete também assistiram o começo ao começo do evento.

O presidente da câmara, Cleo trindade, saldou a todos presentes desejou uma boa semana da segurança pública a todos. logo após o autor da lei Nº 6.781, de 09 de abril de 2024, originada do Projeto de Lei N° 0004/2024, de autoria do vereador Vagner Fan, convidou para todos que estavam no plenário para se dirigir para frente da Câmara de Vereadores para realizar uma “sirenaço” em homenagem aos servidores que morreram no exercício da função.

Logo após, todos presentes nas homenagens fizeram uma caminhada em torno da praça Getúlio Vargas para marcar de maneira oficial o começo das atividades da Segurança Pública em Alegrete. Logo após, ocorreu uma roda de conversas e um coffe break que marcou o primeiro período da manhã no plenário.

Tarde

14h30 – PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência)

15h30h – Coffee Break

Dia 09/04/2025 (Quarta-feira)

09h00 – Palestra com a Delegada Regional de Alegrete, Dra. Daniela Borba

10h00 – Coffee Break

10h30 – Painel: Representante da Segurança Pública Estadual

Tarde

14h30 – Guarda Municipal: Dinâmica com as escolas

15h30 – Coffee Break

16h00 – Corpo de Bombeiros: Primeiros Socorros – Dinâmica com as escolas

Dia 10/04/2025 (Quinta-feira)

19h00 – Sessão Solene – Mérito Segurança Pública

Fonte: Assessoria imprensa Câmara Vereadores de Alegrete