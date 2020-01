Sirius promove torneio de vôlei de areia no Clube Sete de Setembro

No final de semana dos dias 18 e 19 aconteceu em Alegrete o I Torneio de Vôlei de Areia Sirius/Clube Sete. O evento foi realizado pelo time de Vôleibol Sirius em parceria com o Clube Atlético Sete de Setembro.

No sábado a competição mobilizou oito duplas femininas das cidades de São Gabriel, Alegrete e Rosário do Sul. O primeiro lugar ficou com as gabrielenses Dianifer e Dyuli, em segundo lugar a dupla de Rosário do Sul Adryelle e Lauren e em terceiro lugar com as alegretenses Ariceli e Gabriele.

Dianifer e Dyuli

Já no domingo, foi a vez dos homens entrarem em quadra. Foram doze duplas masculinas das cidades de Alegrete e Manoel Viana. O primeiro lugar ficou com a dupla alegretense Dill e Ernestino, o segundo lugar com os também alegretenses Alemão e Dione e o terceiro lugar a dupla de Manoel Viana Afonso e Leonardo. Foi um final de semana de muitas disputas e muito vôlei da melhor qualidade no Clube Sete de Setembro.

Dill e Ernestino

O Sirius Vôleibol agradece a todos os atletas que participaram do evento, bem como os apoiadores Clube Sete de Setembro, vereador Rudi Pinto, vereador Dr. Bolsson, Interneith-fibra óptica, JK Engenheiro Civil, Pizzaria Sabor D’Itália e Center Car.

2° lugar a dupla de Rosário do Sul Adryelle e Lauren

3° lugar com as alegretenses Ariceli e Gabriele

2° lugar Alemão e Dione

3° lugar dupla de Manoel Viana Afonso e Leonardo

Equipe organizadora