Sistema da Inspetoria saiu do ar e produtores não conseguem emitir GTAs e outros serviços

Um erro no sistema da Inspetoria Veterinária faz com que uma produtora aguarde desde o dia de ontem (18) com animais presos, em mangueiras, para serem carregados . O motivo é a falta de emissão das GTAS. O problema atingiu todo o sistema on-line da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado.

A informação é de que houve um problema no sistema da Inspetoria e devido a isso, as guias e outros documentos não estão sendo emitidos.

Ela já entrou em contato e ficaram de dar a resposta para o problema, mas até o final da manhã, deste dia 19, eles continuam com caminhão esperado para carregar os animais em uma propriedade no Silvestre. A produtora rural disse, ainda, que os animais já foram até pagos.

Caminhão aguarda para carregar bois em Alegrete

Em contato coma Inspetoria Veterinária fomos informados de que o sistema que emite qualquer serviço da Inspetoria caiu na madrugada de segunda- feira. Desde ontem, a PROCERGS está tentando ver o que houve e até o agora não conseguiram detectar o problema – disse o responsável.

Augusto Flores da Cunha Scheeren, fiscal da IV informa que, possivelmente, agora à tarde comecem a emitir guias manual, somente para abate de animais. – Nenhum serviço, on-line, pode ser feito porque o sistema saiu, totalmente, do ar, afirmou.