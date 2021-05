Sistema de monitoramento das ruas de Alegrete terá reforço de câmeras com aproximação facial

Compartilhe















Um aparato de 20 pontos de câmeras de alta resolução com giro de 360°C, 74 câmeras fixas em prédios, direcionadas para rua e mais oito câmeras. É isso mesmo.

A 3ª Capital Farroupilha sendo vigiada com auxílio de 102 câmeras. Um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, que cada vez mais tem se mostrado eficiente para elucidação de furtos, roubos, investigações de ponto de tráfico e prevenção ao suicídio.

O Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, faz parte do Alegrete Mais Segura. A reportagem do Portal Alegrete Tudo visitou a sala na manhã de sexta-feira (30). Logo na chegada uma imagem em uma tela de TV 42 polegadas, mostrava a Ponte Borges de Medeiros, meia dúzia de carros cruzando e pessoas caminhando sobre a ponte.

A operado com olhar atento, cuida de todos os movimentos, ao lado o colega vigia mais uma dezena de imagens aleatória de vários pontos da cidade. Nenhuma alteração, somente demonstra quanto o serviço tem se mostrado útil. Só no mês de abril foram seis casos de tentativa de suicídio na ponte, todos frustados pela astúcia da equipe do SIM.

Ali tudo é em parceria. Brigada Militar, Polícia Civil, empresas privadas de vigilância são aliadas nas imagens, o que trouxe resultado para ambos. Até uma movimentação intensa em um local, diferente do habitual é alertado para os órgãos de segurança. A Polícia Civil conseguiu através das imagens iniciar uma investigação que acabou com um ponto de venda de drogas, e os dois traficantes presos. A Brigada Militar já conseguiu recuperar produtos de furtos através das câmeras.

O coordenador da sala de monitoramento, Uiliam Rodolfo Lopes Almeida, explica que o trabalho é intenso. Com oito servidores que se revezam em três turnos, o serviço é 24 horas. Na semana passada um cabo de fibra óptica rompido deixando um ponto fora de operação. Porém o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros, já providenciou o conserto. Medeiros está em processo final para implantar mais 40 câmeras na cidade.

O detalhe é que serão câmeras embarcadas, dotadas do sistema de aproximação facial. O coordenador Rodolfo explica que com essas novas lentes será possível detectar o rosto de cada pessoa que cruzar pelo ponto da câmera. Um dos pontos que já está definido, é em frente ao presídio. “Teremos a capacidade de se preciso for, resgatar o reconhecimento facial de todas pessoas que cruzarem pelo local onde a câmera estiver instalada”, explica o secretário.

O projeto já está na reta final para uma empresa implantar e instalar os equipamentos, que serão controlados pela equipe do SIM. O serviço será locado pela prefeitura, que apenas vai operar o sistema oferecido pela empresa.

Uillian que está à frente do SIM(Sistema Integrado de Monitoramento), cita que os resultados nos últimos meses, auxiliando na segurança do Município e salvando vidas foram excelentes. Só pela parceria com empresa privada são 16 câmeras em bairros da cidade e 9 no centro. “Além de auxiliar no cuidado com prédios públicos, acaba auxiliando ainda mais o nosso sistema de monitoramento”, comenta Lopes.

A ampliação do sistema de videomonitoramento, aliado a mais nova tecnologia será uma ferramenta essencial ao trabalho que já colhe frutos em Alegrete.

Júlio Cesar Santos