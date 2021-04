Sistema de Saúde Mental lança campanha “Diga não as drogas”

Compartilhe















O Sistema de Saúde Mental é composto por uma rede de serviços que proporcionam atendimentos e tratamento para pessoas em sofrimento. Com a pandemia, a procura pelo serviço se ampliou. Neste Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, lançou a Campanha “Diga não as drogas” entregando camisetas aos funcionários dos serviços de saúde.

O Sistema de Saúde Mental é composto pelo CAPS I que atende crianças e adolescentes até 18 anos, CAPS II que atende adultos com sofrimento psíquico, CAPSAD que atende adultos em tratamento para superar a dependência química. Terceiro turno psiquiátrico, que funciona no prédio do CAPSAD, das 17h às 21h, atendendo urgências psiquiátricas. SAMU Mental que atua 24h pelo telefone (55)99155-3363, atendendo urgências psiquiátricas, como tentativas de suicídios e intoxicações por álcool e drogas. Equipe de Agentes Redutores de Danos atuam fazendo a abordagem de dependentes químicos em vias públicas. O Serviço Residencial Terapêutico acolhe pessoas com quadros de sofrimento psíquico e abandono familiar e o Projeto “De Quorpo e Alma” Van e Centro de Cuidados em Saúde Mental no Passo Novo.

“O Sistema de Saúde Mental desempenha um papel fundamental em nossa sociedade, temos trabalhado incessantemente para atender todos que chegam até nós, cuidamos da sua mental dos alegretenses nessa pandemia e isso é de extrema importância” declarou a coordenadora Nádia Milleto.

