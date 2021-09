Sistema do INSS oferece perícias na cidade para casos especiais

Share on Email

Alegrete está há três anos sem médico perito, o que causa transtornos a quem precisa desse profissional.

O vereador Luciano Belmonte sempre esteve empenhado nesta luta, visto a grande necessidade de perícias aqui no Município.

A novidade é que agora Alegrete já consta no sistema do INSS para quem precisa fazer perícias em casos excepcionais, informa o Vereador. Se incluem cadeirantes, pessoas idosas com dificuldade de locomoção, dentre outros.

Para acessar o agendamento, neste casos, tem que acessar o 135 e preencher os dados. A vinda de um perito de cidades vizinhas aqui em Alegrete depende dos agendamentos e do próprio sistema.

-Eu tenho cobrado do Senador Luis Carlos Heinze um médico perito que atenda direto aqui, esclareceu Belmonte, porém sabe-se que muitos não querem por ser distante da capital do estado e outros fatores. Mas já consideramos uma conquista, destacou o vereador, visto que pessoas com dificuldades tinha ainda mais dificuldades para fazer suas perícias em outra cidades.