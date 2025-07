Sistema prisional de Alegrete registra mais de 60 inscritos no Encceja 2025

O sistema prisional do Rio Grande do Sul atingiu um marco e registrou o maior número de inscritos no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) desde 2002, ano em que a avaliação foi criada. Para a edição 2025, 10.585 estudantes estão inscritos, número que representa um aumento de 26% em relação ao ano anterior.

Em Alegrete, no total são 62 inscritos, 43 homens e 11 mulheres, totalizaram 54 inscrições no Encceja 2025. Esse montante é somente do regime fechado. Os apenados de tornozeleira que fazem parte do efetivo do monitoramento eletrônico são 8 inscritos, . No ano passado, foram 72 inscritos no município, mas apenas 52 realizaram as provas.

Caminho para conseguir a certificação de conclusão dos ensinos fundamental ou médio, a prova avalia as competências e habilidades adquiridas ao longo da vida, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Conforme o nível de ensino, o participante recebe certificado de conclusão da Secretaria da Educação (Seduc) e pode reduzir a pena referente à carga horária de cada nível.

“O crescimento significativo é motivo de orgulho para a Polícia Penal, o que demonstra o compromisso das equipes com a promoção do direito à educação no sistema prisional. Mais do que números, estamos falando de oportunidades reais de transformação. A educação é uma das principais ferramentas para a reintegração social, e investir nesse caminho é investir em segurança pública com responsabilidade, humanidade e visão de futuro”, explica a diretora do Departamento de Tratamento Penal, Rita Leonardi.

As inscrições, realizadas pelos servidores e responsáveis pedagógicos das unidades prisionais participantes, encerraram-se em 11 de julho. As provas ocorrerão nos dias 22 e 23 de setembro, em 105 estabelecimentos prisionais do Estado, aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Haverá quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha, nas seguintes áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias. Além disso, há uma proposta de redação.