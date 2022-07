Site interativo é a novidade da Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários

Com o intuito de aproximar empresa/ cliente os sócios proprietários da empresa Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários Giovane Pretto e Cleusa Alves, investiram num software para criar uma experiência interativa com os seus clientes, o site interativo.



Além do novo layout do site www.nossaterra.net.br, agora o cliente poderá se envolver com a página e realizar o cadastro do seu imóvel para venda ou locação.



Através do site interativo, é possível preencher todos os dados, incluindo fotos e vídeos do imóvel. Uma excelente oportunidade com mais agilidade e segurança para aqueles que, com a correria do dia-a-dia muitas vezes não encontram tempo para deslocar-se até a empresa.



Veja como é fácil e rápido:



No site www.nossaterra.net.br existe um campo na parte superior chamado “Anuncie o seu Imóvel “, com apenas um click o cliente preencherá as informações necessárias. Após o recebimento do cadastro, os corretores entraram em cena, onde é firmado um acordo e seu imóvel automaticamente estará disponível para venda ou locação.



Acesse: www.nossaterra.net.br



Aproveite! Faça uma visita, procure por imóveis para venda ou locação, usando os filtros e deixe seu imóvel com a equipe da Nossa Terra Negócios & Imobiliários que eles intermediam e acompanham o processo do início ao fim.



Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários, excelência e garantia de sonhos realizados!



CRECI: 13860



Endereço: Praça Getúlio Vargas, 480.



Aline Menezes