Sítio Ecológico vai revitalizar o Porto dos Aguateiros

Tiveram início nesta semana as obras de revitalização do acesso ao Porto dos Aguateiros, na curva da avenida Eurípedes Brasil Milano. No último mês de dezembro, o prefeito Márcio Amaral acertou uma parceria da Prefeitura, através das secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura e o Movimento Pró-Rio Ibirapuitã. Aquele local está sendo preparado para sediar o Sítio Ecológico Eloisi Santos Paim, numa homenagem à bióloga que faleceu em acidente rodoviário em 2018 e se dedicava com afinco à ecologia.

A presidente do Movimento Pró-rio, Maria Isabel Ziani Pradel, acompanha o trabalho das equipes que estão fazendo a limpeza do local, assim como Felipe Oliveira, representando o secretário Jetter Souza. Conforme explicou Maria Isabel Pradel, está sendo revitalizada uma área de 400 metros de extensão, margeando o rio, com a retirada do lixo, canalização do esgoto e arborização. Nessa trilha, as famílias poderão ficar mais próximas da natureza. Até o dia 30 de janeiro é o prazo estabelecido para a realização do trabalho. Será colocado um outdoor de identificação do local e revitalizada a rampa para utilização pelos Bombeiros que já estiveram verificando a área. Para a senhora Eni Balbiano, que acompanha Isabel Pradel, esse lugar vai ficar muito lindo, limpo, para uso de todos. Enormes pedras estão sendo colocadas no local que será o portal de entrada. Conforme a psicóloga Maria Isabel, o Sítio será um ambiente acolhedor e este projeto visa a devolver o rio para a sua comunidade e esta terá a tarefa reunir esforços para preservá-lo.