Situação de 40 casas fechadas no bairro Nilo Gonçalves depende de decisão da Caixa

Por solicitação do vereador Éder Fioravante(PDT) foi convocado para sessão ordinária, na última semana, o secretário Mário Rivelino Soares e o procurador do Município, Paulo Faraco e Adriana Bortolzui, do setor de Habitação da Prefeitura, que participaram da sessão para esclarecer vários pontos de trabalho e sobre as 40 casas que estão fechadas no Bairro Nilo Soares Gonçalves e ainda não tem definição do que será feito com estas moradias.

Em relação a essas casas, diz o vereador que depende da Caixa Econômica Federal, porque o contrato foi feito entre os moradores e a Caixa. Informa que o gerente regional da instituição foi convocado, mas disse que só vem mediante ordem judicial, atesta Fioravante. Para agilizar essa questão, diz o vereador que foi sugerida a formação de uma comissão para falar com representantes da Caixa sobre a questão das casas fechadas.

Por outro lado, sobre o projeto a Casa é Sua que objetiva a construção de 20 casas em parceria com o Governo do Estado e que serão próximas ao bairro Ulisses Guimarães, o setor de habitação da Prefeitura ainda não realizou inscrição para não gerar expectativa nas pessoas. Todos os vereadores sabem que o déficit habitacional na cidade é grande, cerca de três mil moradias e qualquer avanço nesta área é positivo.