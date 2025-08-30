Sivens Carvalho é o novo presidente do COREDE Fronteira Oeste

A diretoria tem o compromisso de dar maior dinamismo, de revitalizar esta entidade e de buscar alternativas que possam melhorar seu desempenho a fim de cumprir com seus objetivos.

Sivens salienta que qualificar o processo de participação da sociedade, fortalecer o enraizamento social é o papel dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDEs) e dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) o momento é de reorganizar, regular e robustecer o Conselho Regional de Desenvolvimento da Fronteira Oeste e retomar a caminhada, o protagonismo nas discussões com vistas ao desenvolvimento regional, salienta que o COREDE não pode se limitar apenas a ser o braço de execução da Consulta Popular na Região, criando a sensação de que o governo do Estado atende plenamente suas demandas, deve ser sim um fórum permanente de discussão para a promoção de políticas e ações que visam o desenvolvimento regional. Lembra e homenageia Nilton Delgado, o primeiro presidente do COREDE quando de sua criação pelo governador Alceu Collares em 1990, sendo este institucionalizado por lei em 1998, por Antônio Brito.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp



O COREDE tem como seus principais objetivos a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a melhoria da eficiência na aplicação dos recursos públicos e nas ações dos governos para a melhoria da qualidade de vida da população e a distribuição equitativa da riqueza produzida; o estímulo a permanência do homem na sua região e a preservação e recuperação do meio ambiente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp



A nova diretoria ficou composta da seguinte forma: Presidente: Sivens Henrique Gomes Carvalho – Alegrete; 1º Vice Presidente: Jefferson Olea Homrich – São Borja; 2º Vice Presidente: Hildebrando Santos dos Santos – Itaqui; 1ª Secretário: Maurício M. de Castro – Quaraí; 2ª Secretário: Izair Rodrigues dos Santos – Barra do Quaraí; 1º Tesoureiro: Marcelo Coelho Fossari – Itaqui; 2º Tesoureiro: Walter Severo – Rosário do Sul; Secretário de Mobilização: Tiago Ardengui – Santa Margarida do Sul; Secretário de Articulação Regional: Luís Menezes – Uruguaiana; Secretário de Relações Institucionais: Lunes da Costa Martinez – Manoel Viana.