Só com muita lenha em fogões e lareiras para enfrentar o inverno da fronteira

Com a chegada dos dias mais gelados, um produto cresce exponencialmente de vendas em boa parte do Rio Grande do Sul, as lenhas. A comercialização é grande, pois boa parte das lareiras, fornos e demais utensílios, são à base do produto.

As lareiras, são responsáveis por esse crescimento no setor de lenharia. Ricardo de Almeida, da região do Caverá, salientou que trabalha com esse tipo de comércio e enfatizou que a safra de vendas é nessa época do inverno.

“Olha, eu costumo vender as vezes em boa quantidade para algumas empresas e propriedades, mas coloca ai em média de oito a dez centos de lenha por dia e nesta época de começo de frio, pode chegar até quinze”, completou o empresário. O valor de mercado de 100 unidades de lenha em Alegrete, varia entre R$ 80,00 a R$ 100,00, de acordo com o tamanho e tipo do produto entregue pela empresa.

A lenha mais comum e mais vendida é a de eucalipto em saco com 100 pedaços de lenhas. Quem costuma manter fogo em lareira gasta muita lenha e diz que é só assim para aguentar tanto frio como vem fazendo em Alegrete, como diz Ricardo Azambuja morador do bairro Boa Vista em Alegrete. “Moramos próximo ao quartel do 6RCB, então quase sempre no inverno estamos com a lareira ou fogão à lenha acessos e com isso, o costume também aumenta”, destacou o aposentado.