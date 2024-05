“Só minha casa foi seis vezes alvo de ladrões”, diz moradora do Capão do Angico

Share on Email

Segundo relatos, um grupo já preso pela Brigada Militar em diversas ocasiões é apontado como responsável pelo aumento das ocorrências.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, revelou que sua residência foi alvo de arrombamentos e furtos em pelo menos seis ocasiões. “Fica um alerta em relação ao que está acontecendo no bairro. É cada vez mais frequente esses crimes relacionados a furtos. Parece que eles estão debochando das leis, pois na maioria das vezes vão para a delegacia e muitas vezes estão saindo primeiro que as vítimas. São as brechas da lei que deixam impunes, mas será que isso não vai ter fim?”, questionou.

Outros moradores também manifestaram preocupação, destacando que a sensação de segurança no bairro foi abalada com as recentes ondas de furtos. “As famílias já não estão saindo mais tranquilas”, afirmaram.

Mesmo assim, ressalta-se a importância de continuar registrando as ocorrências na delegacia de polícia e acionando a Brigada Militar, pois é um o meio para buscar segurança e, em algum momento, a lei também beneficiar os cidadãos de bem.